Bimbi della famiglia del bosco il movimento Difesa Minori replica sulle contestazioni

Il movimento Difesa Minori ha risposto alle contestazioni riguardanti i bambini della famiglia del bosco, affermando che durante la manifestazione non si sono verificati episodi di incontinenza verbale nei confronti degli operatori o delle operatrici della casa famiglia. La replica si basa su dichiarazioni che escludono comportamenti offensivi o problematici da parte dei minori coinvolti durante l’evento. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla vicenda.

«Non mi risulta che durante la manifestazione si siano verificati episodi di incontinenza verbale nei confronti degli operatori o delle operatrici della casa famiglia». Lo afferma Domenico Liberati, coordinatore del movimento #DifesaMinori, intervenendo sulle notizie diffuse nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi”"Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la Garante...

Famiglia del bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori. La Garante: “Nessun rischio adozione per i bimbi”Pescara, 10 marzo 2026 – La serenità sembra ancora lontana per i 3 bambini cresciuti nel bosco di Palmoli insieme ai loro genitori, e per tutte le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bimbi della

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti.

Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net

Oltre la propaganda: cosa è davvero accaduto ai bambini della famiglia nel boscoDietro le immagini che hanno commosso l’Italia c’è una storia molto più complessa fatta di rifiuti, aiuti offerti e diritti dei minori ... dilei.it

Nathan Trevallion, l’appello del papà della famiglia del bosco: «Non organizzate presidi e proteste, voglio che i bimbi tornino a casa» - facebook.com facebook

Parla #Cantelmi, lo psichiatra che segue i bimbi della #famiglianelbosco #quartarepubblica x.com