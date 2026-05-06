Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in un centro commerciale nella provincia di Teheran, provocando la morte di otto persone e il ferimento di altre 36. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo nero visibile a distanza, coinvolgendo strutture commerciali della zona. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, ma le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un incendio è divampato in un centro commerciale nella provincia di Teheran, capitale dell’Iran. Otto persone sono morte mentre altre 36 sono rimaste ferite. Lo ha riferito la televisione di Stato. L’incendio è scoppiato martedì nel centro commerciale Arghavan, nella città di Andisheh. Non è ancora chiara la causa dell’incendio e la televisione di Stato IRIB ha riferito che le autorità stanno indagando. Un video mostra i vigili del fuoco alle prese con le fiamme mentre grandi colonne di fumo nero si levano dall’edificio a più piani. Non ci sono indicazioni che l’incendio sia collegato alla guerra, dove da circa tre settimane è in vigore un fragile cessate il fuoco con gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, maxi incendio in un centro commerciale uccide 8 persone: imponente la colonna di fumo nero

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