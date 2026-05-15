Maxi frode fiscale e riciclaggio | sequestri per 1,2 milioni di euro 87 indagati tra Milano e Brescia

Nella notte, le forze della guardia di finanza di Milano hanno portato a termine un'operazione che ha portato al sequestro di 1,2 milioni di euro e all’iscrizione nel registro degli indagati di 87 persone tra Milano e Brescia. L’inchiesta riguarda un vasto sistema di frode fiscale e riciclaggio, basato su fatture false e canali bancari nascosti. L’attività investigativa ha consentito di smantellare un complesso circuito finanziario illecito.

Un impero finanziario costruito su fatture false e canali bancari sotterranei è stato smantellato all'alba dai militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano. L'operazione, scattata su delega della procura milanese, ha portato al sequestro di oltre 1,2 milioni di euro tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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EVASIONE E RICICLAGGIO: SEQUESTRO BENI PER OLTRE 1,5 MILIONI. 9 INDAGATI TRA VELLETRI E PROV. LATINA

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