Max Pisu chiude la stagione teatrale di Forni di Sopra
La stagione teatrale di Forni di Sopra si conclude venerdì 29 maggio alle 20, con l'ultimo spettacolo. Dopo le rappresentazioni con artisti come Sebastiano Somma, Stivalaccio Teatro e Nuova Barberia Carloni, la rassegna si chiude con Max Pisu. La serie di eventi è stata organizzata dal Comune e dal Circuito Ert.
Dopo gli appuntamenti con Sebastiano Somma, Stivalaccio Teatro e Nuova Barberia Carloni, la stagione teatrale di Forni di Sopra, promossa da Comune e Circuito Ert, si conclude venerdì 29 maggio alle 20.45 con uno spettacolo dedicato ai legami, alle loro fragilità e alle contraddizioni del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Ci sono persone che salgono su un palco e ti fanno ridere. E poi ci sono persone che, mentre ridi, riescono a farti notare qualcosa di profondamente vero su di te e sulle relazioni che vivi ogni giorno. Oggi al TEDxLegnano Max Pisu ha fatto esattamente quest facebook
Forni di Sopra, la stagione teatrale si chiude con Max Pisu alla Ciasa dai FornésVenerdì 29 maggio alle 20.45 alla Ciasa dai Fornés l’ultimo spettacolo della stagione promossa da Comune e Circuito ERT. nordest24.it