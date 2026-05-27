Max Pisu chiude la stagione teatrale di Forni di Sopra

Notizia in breve

La stagione teatrale di Forni di Sopra si conclude venerdì 29 maggio alle 20, con l'ultimo spettacolo. Dopo le rappresentazioni con artisti come Sebastiano Somma, Stivalaccio Teatro e Nuova Barberia Carloni, la rassegna si chiude con Max Pisu. La serie di eventi è stata organizzata dal Comune e dal Circuito Ert.