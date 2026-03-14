Maturità 2026 | il nuovo Curriculum decide l’esame orale

A meno di cento giorni dall'inizio della Maturità 2026, il Curriculum dello studente assume un ruolo centrale nell'esame orale e nell'orientamento post-diploma. Questo documento, fino a ora considerato un allegato, diventa un elemento fondamentale che influenzerà le modalità di valutazione e l’approccio degli studenti durante la prova. Le novità riguardano quindi direttamente i futuri diplomati e il modo in cui si preparano all'esame.

Con meno di cento giorni alla Maturità 2026, il Curriculum dello studente si trasforma da semplice allegato a strumento decisivo per l’esame orale e l’orientamento futuro. La novità assoluta di quest’anno risiede nell’inserimento automatico dei risultati delle prove Invalsi e della certificazione linguistica direttamente nel documento ufficiale. Non si tratta più di un foglio di carta da archiviare, ma di una fotografia dinamica del percorso formativo che accompagna il diploma e diventerà la bussola per l’accesso all’università o al mondo del lavoro. Le commissioni d’esame utilizzeranno questo dossier per valutare non solo le competenze accademiche, ma anche le esperienze extrascolastiche maturate durante il triennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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