Trovata una nuova impronta Garlasco il caso arriva a Mattino Cinque

Il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini, con un nuovo elemento che riguarda una recente analisi delle impronte. Dopo anni di dubbi, perizie e ricostruzioni divergenti, questa scoperta potrebbe rappresentare un passaggio importante nel procedimento. La vicenda, che ha coinvolto diverse fasi processuali, si arricchisce ora di un dettaglio che potrebbe cambiare l’orientamento delle indagini.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e investigativa, con sviluppi che potrebbero segnare un punto di svolta dopo anni di dubbi, perizie e ricostruzioni contrastanti. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le indagini sembrano aver imboccato una nuova direzione, alimentata da elementi tecnici e da analisi che stanno riaprendo scenari ritenuti chiusi. >> Leo Gassmann decide di parlare del papà: ha voluto essere chiaro Negli ultimi mesi, infatti, il lavoro degli inquirenti si è concentrato su nuovi accertamenti e su una rilettura complessiva delle prove già raccolte. Tra consulenze tecniche, analisi delle tracce e ricostruzioni tridimensionali della scena del crimine, il quadro appare oggi più dinamico che mai.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il caso Garlasco 19 anni dopo: la ricostruzione nel libro “L’impronta” della giornalista calabrese Giancarla RondinelliIl 13 agosto 2007 il corpo della ventiseienne Chiara Poggi viene rinvenuto nella sua abitazione di Garlasco , inizia così una vicenda giudiziaria che...

“Una mano insanguinata”. Garlasco, il giallo dell’impronta sul pigiama di Chiara PoggiA quasi vent’anni dal delitto che ha sconvolto la provincia pavese, il caso Garlasco continua a far discutere e a generare nuovi interrogativi.

Verso una nuova svolta su Garlasco. Cambia ora morte di Chiara