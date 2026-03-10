La sfilata Chanel spiegata in 7 look iconici | come Matthieu Blazy sta ridefinendo l'universo di Madame Cocò
Durante la sfilata AutunnoInverno 2026-2027 di Chanel, sono stati presentati sette look che hanno attirato l'attenzione. Tra i capi più noti ci sono il bouclé “stracciato” o decorato con stampe sulla seta, e le gonne a vita bassissima che creano un'illusione ottica. Matthieu Blazy ha portato in passerella abiti che ridefiniscono l'immagine della Maison.
Dal bouclé "stracciato" o stampato sulla seta alle vite bassissime che sono solo un'illusione, ecco i migliori look della sfilata AutunnoInverno 2026-2027 di Chanel e gli abiti attraverso cui Matthieu Blazy sta ridisegnano l'universo della Maison. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chanel Haute Couture: la favola di Matthieu Blazy con i piedi per terra (meglio se in décolletée bicolor)
