La sfilata Chanel spiegata in 7 look iconici | come Matthieu Blazy sta ridefinendo l'universo di Madame Cocò

Durante la sfilata AutunnoInverno 2026-2027 di Chanel, sono stati presentati sette look che hanno attirato l'attenzione. Tra i capi più noti ci sono il bouclé “stracciato” o decorato con stampe sulla seta, e le gonne a vita bassissima che creano un'illusione ottica. Matthieu Blazy ha portato in passerella abiti che ridefiniscono l'immagine della Maison.