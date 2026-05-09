Chanel ha annunciato che il prossimo evento Métiers d’Art si terrà a Roma. La decisione ha suscitato attenzione, dato che questa manifestazione rappresenta un momento importante per il marchio. La location scelta si inserisce nel contesto della città, nota per la sua storia e architettura. L’evento coinvolge vari laboratori e artigiani, che presenteranno le loro creazioni durante la manifestazione. La data e i dettagli specifici sono stati comunicati ufficialmente.

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nella scelta di Chanel di portare il prossimo Métiers d’Art a Roma. Non solo perché la maison francese ha annunciato che Matthieu Blazy presenterà la collezione il 2 dicembre nella Città Eterna, ma perché tutto, in questa decisione, sembra parlare di memoria, arte e heritage trasformato in desiderio contemporaneo. E sinceramente? Non poteva esserci città più giusta per il nuovo capitolo Chanel post-Virginie Viard. Chanel porta il Métiers d’Art 2026 a Roma: Matthieu Blazy sceglie la città eterna per il suo capitolo più cinematografico. Dopo aver trasformato una subway station di New York in un set ultra-luxury per l’ultima edizione Métiers d’Art, Blazy cambia completamente atmosfera e sceglie Roma: decadente, opulenta, spirituale, quasi teatrale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chanel ha deciso di portare Métiers d’Art a Roma

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