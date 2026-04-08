Per i giudici Jasveen Sangha ha cagionato la morte di Matthew Perry, noto attore che nella fortunata serie televisiva Friends indossava i panni di Chandler Bing, con una fiala presente in un campionario di 50 unità acquistate direttamente dal divo. In quelle fiale c’era ketamina, la sostanza per la quale Sangha era ormai nota affarista e grazie alla quale si concedeva una vita nel lusso. La “regina della ketamina” è stata condannata a 15 anni per cinque capi di imputazione per i quali si è dichiarata colpevole. Condannata la “regina della ketamina” La notizia è riportata da Abc News in un articolo pubblicato mercoledì 8 aprile. Il 19 agosto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Matthew Perry, condannata la "regina della ketamina" Jasveen Sangha che aveva venduto la dose letale

Matthew Perry, ‘la regina della ketamina’ rischia 15 anni: chi è Jasveen Sangha, accusata della morte dell’attoreUna donna che ha ammesso di aver venduto a Matthew Perry la ketamina che lo ha ucciso sta per essere condannata.

Matthew Perry, la matrigna accusa «la regina della ketamina», che forniva la droga all’attore: «Il dolore che hai causato è irreversibile»La matrigna dell’attore, Debbie Perry, ha depositato in tribunale una dichiarazione in cui chiede al giudice la pena massima per Jasveen Sangha,...

‘Ketamine Queen’ sentenced for selling Matthew Perry the drugs that killed him

Temi più discussi: Lorenza Licenziati, morta la conduttrice: aveva 57 anni, l'annuncio dei figli sui social; Perché rivedere oggi Beverly Hills 90210; Friends-Le stranezze di Eddie su Sky Serie - Guida TV; Friends-I tatuaggi su Sky Serie - Guida TV.

Morte di Matthew Perry, 'Ketamine Queen' condannata a 15 anni di carcereJasveen Sangha, soprannominata dai pubblici ministeri la Regina della Ketamina, si era precedentemente dichiarata colpevole di cinque capi d'accusa per reati gravi, tra cui tre capi d'accusa per ... tg24.sky.it

Morte di Matthew Perry, la spacciatrice condannata a 15 anniJasveen Sangha, soprannominata la regina della ketamina, è stata condannata per tre capi d’accusa ... repubblica.it

Una donna di Los Angeles, soprannominata “Ketamine Queen”, è stata condannata a 15 anni di carcere per aver distribuito la droga che ha causato la morte dell’attore Matthew Perry. La sentenza è stata emessa dal tribunale federale, dopo che la donna, J - facebook.com facebook

A tre anni dalla morte di Matthew Perry, la sua famiglia rompe il silenzio, con un duro atto di accusa nei confronti di Jasveen Sangha: «Date a questa donna senza cuore la massima pena detentiva possibile, così non potrà fare del male ad altre famiglie come l x.com