Morosini il ricordo a 14 anni dalla sua morte | la targa sulla curva che porta il suo nome e l’iniziativa per il campo a Monterosso

A 14 anni dalla sua scomparsa, si è tenuta una cerimonia di commemorazione per Piermario Morosini, ex calciatore cresciuto nel settore giovanile di un'Atalanta. Sulla curva Sud, che porta il suo nome da più di dieci anni e recentemente rinnovata, è stata affissa una targa con un messaggio di ricordo. Contestualmente, è stato annunciato un progetto per la realizzazione di un campo a Monterosso.

Bergamo. Di fronte a quella curva Sud che da oltre un decennio porta il suo nome e che da un anno e mezzo a questa parte è stata rinnovata, negli ultimi tempi è comparsa una targa commemorativa: “La gente di Bergamo a ricordo di Piermario Morosini, cresciuto nel vivaio atalantino. Tre volte ti rialzasti .”. Piermario se ne andava 14 anni fa, a causa di un arresto cardiaco sul campo dell’Adriatico di Pescara – la cui Curva Sud oggi porta il suo nome -, dove stava giocando con la maglia del Livorno. Aveva solo 25 anni. La sua città e il suo quartiere, Monterosso, non lo hanno mai dimenticato. E lo stesso ha fatto tutto il mondo del calcio, che anche quest’anno lo ha ricordato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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