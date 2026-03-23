Angelo Pisani e il rapporto con Katia Follesa dopo la rottura | Anni impegnativi ma ora stiamo bene

Angelo Pisani ha raccontato in che rapporti è oggi con Katia Follesa, sua ex compagna, con cui ha annunciato la rottura nel settembre 2024. "Sono stati anni impegnativi, ora stiamo bene", ha svelato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L’amore passa, ma l’affetto no: il bellissimo rapporto di Katia Follesa con l’ex marito Angelo PisaniKatia Follesa festeggia 50 anni e riceve una dedica tenerissima dall’ex compagno Angelo Pisani.

"Con Katia Follesa è finito il matrimonio, non l'amore": Angelo Pisani racconta il rapporto con la sua exÈ passato più di un anno da quando Angelo Pisani e Katia Follesa confermarono la fine di una relazione lunga 20 anni.

Il regalo giusto secondo Katia Follesa: risate assicurate #comedy

Aggiornamenti e notizie su Angelo Pisani

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“Ci si può amare anche dopo”. Una lezione di amore post-matrimoniale quella offerta da Angelo Pisani. L’attore ha raccontato la serenità ritrovata con Katia Follesa, suggellata da una festa di compleanno in cui l’ex marito e il nuovo compagno di lei, Vincenzo facebook