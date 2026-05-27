mattarella apre la piazza a tutti gli italiani quirinale collegato con 88 comuni

Notizia in breve

Per l’ottantesimo della Repubblica, il Quirinale è stato collegato con 88 comuni italiani, creando una piazza virtuale grande come il Paese. La cerimonia del 2 giugno si è trasformata in una festa popolare, coinvolgendo cittadini di diverse località. Il Presidente della Repubblica ha aperto l’evento a tutti, rendendo partecipi gli italiani attraverso collegamenti e iniziative diffuse sul territorio. La celebrazione ha visto la partecipazione di diverse comunità, senza presenze ufficiali in presenza.