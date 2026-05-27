Mattarella apre la piazza a tutti gli italiani Quirinale collegato con 88 comuni
Per l’ottantesimo della Repubblica, il Quirinale è stato collegato con 88 comuni italiani, creando una piazza virtuale grande come il Paese. La cerimonia del 2 giugno si è trasformata in una festa popolare, coinvolgendo cittadini di diverse località. Il Presidente della Repubblica ha aperto l’evento a tutti, rendendo partecipi gli italiani attraverso collegamenti e iniziative diffuse sul territorio. La celebrazione ha visto la partecipazione di diverse comunità, senza presenze ufficiali in presenza.
Una piazza grande come l’Italia. Per i suoi ottant’anni, la Repubblica cambia veste: la tradizionale cerimonia del 2 Giugno indossa l’abito della festa popolare. Lo spettacolo in diretta da piazza del Quirinale rimbalzerà sugli schermi allestiti in collaborazione con l’Anci in 88 Comuni. Sarà una rete capace di collegare i capoluoghi come Milano, Bologna e Firenze alla provincia, accendendo borghi marchigiani e colline umbre in un immenso compleanno collettivo. Sul colle romano, il Palazzo si spoglierà del protocollo per accogliere il Paese reale. Il presidente Sergio Mattarella ospiterà 2700 invitati: accanto alle cariche istituzionali, ci saranno volontari, duecento maturandi, Alfieri della Repubblica ed eroi di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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