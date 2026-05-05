Al Quirinale si è svolta una cerimonia per celebrare i successi degli atleti italiani nel tennis. Durante l'evento, il Presidente della Repubblica ha riconosciuto il ruolo del tennis nel panorama sportivo nazionale, sottolineando come gli atleti italiani siano diventati un esempio anche a livello internazionale. La presenza di numerosi rappresentanti del mondo sportivo ha contribuito a mettere in evidenza il crescente interesse e i risultati ottenuti nel settore.

Siamo ormai (anche) un popolo di tennisti, noi italiani, anzi addirittura diamo lezioni a tutti. Chi l’avrebbe detto, solo qualche anno fa? E non c’è solo Jannik Sinner, il numero uno assoluto del tennis planetario, ma ragazzi e ragazze ai primi posti del ranking, che da oggi parteciperanno tutti al torneo di tennis con la cornice più bella che ci sia al mondo, ossia gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Anche per questo il presidente della Repubblica, sempre attento ai segnali che il nostro sport invia al Paese, ha ricevuto ieri al Quirinale le squadre azzurre di tennis che nel 2025 hanno ottenuto due risultati di valore...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italtennis al Quirinale, Mattarella esalta gli azzurri: «Un esempio per tutti, protagonisti nel mondo»

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