Crolla lastra da un'impalcatura della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola ferita una 16enne in gita a Roma

Una lastra di un’impalcatura si è staccata da un cantiere presso la chiesa di Sant'Ignazio di Loyola e si è schiantata al suolo, ferendo una ragazza di 16 anni che si trovava in visita scolastica nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente. La giovane è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una porzione d'impalcatura si è staccata dal cantiere della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola ed è caduta giù, colpendo una 16enne in gita scolastica a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di... Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di... Contenuti e approfondimenti Roma, lastra cade da un ponteggio all’esterno della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola: ferita una 16enneRimbalzando dopo l’impatto a terra, ha colpito la giovane, che si trovava in zona insieme ai compagni di classe per una gita scolastica ... radiocolonna.it Roma, tragedia sfiorata a piazza Sant'Ignazio: lastra cade da ponteggio e ferisce ragazzaTragedia sfiorata nel centro di Roma. Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita a seguito della caduta di una lastra da alcune impalcature ... iltempo.it