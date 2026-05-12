Ospite d’eccezione, questa sera al meeting mensile del Panathlon Club Faenza dedicato a "Una faentina sul tetto d’Europa": sarà la pallavolista Sonia Candi, faentina doc ad essere protagonista (alle 20,15) al bistrot ristorante Rossini in piazza del Popolo, 22. Poco meno di due mesi fa, Sonia Candi nel ruolo di centrale e capitana del Volley Vallefoglia, ha trionfato insieme alle compagne battendo ad Atene le greche del Panathinaikos nella finale della Challenge Cup, la terza competizione europea per club. Un risultato storico, che premia talento, tecnica, passione, determinazione e maturità di Sonia Candi, campionessa originaria di Santa Lucia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Faentina e regina d’Europa. Sonia Candi al Panathlon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Candi: "Obiettivo esserci contro Treviso, vogliamo arrivare ai playoff al completoLeo Candi ha fornito chiarimenti sulle condizioni fisiche, sui piani di recupero e sulle prospettive della Reyer Venezia in vista del derby contro...

Leggi anche: Linea Faentina, lavori di potenziamento e stop ai treni. Al via i bus sostituitivi