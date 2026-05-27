Massimo Ranieri a Taranto | musica e teatro alla Rotonda del Lungomare

Massimo Ranieri si esibirà a Taranto con uno spettacolo che combina musica e teatro sulla Rotonda del Lungomare. Durante l’evento, interpreterà brani inediti scritti da Tiziano Ferro e Nek. Lo spettacolo prevede un intreccio di performance musicali e elementi teatrali, creando un’esperienza integrata per il pubblico presente sul lungomare. La serata si svolgerà in una location all’aperto, con un programma che unisce musica e rappresentazioni teatrali.

? Domande chiave Quali brani inediti scritti da Tiziano Ferro e Nek canterà l'artista?. Come si intrecceranno musica e teatro durante lo show sul lungomare?. Chi sono gli altri tre artisti che animeranno l'Orfeo Summer Festival?. Dove è possibile acquistare i biglietti per l'unica tappa pugliese?.? In Breve Spettacolo ideato da Edoardo Falcone con brani di Tiziano Ferro e Nek. Biglietti acquistabili da 26 maggio su TicketOne e 2Tickets. Rassegna Orfeo Summer Festival 2026 prevede complessivamente quattro appuntamenti. Repertorio include pezzi di Pino Donaggio, Giuliano Sangiorgi, Bruno Lauzi e Ivano Fossati. Massimo Ranieri porterà il suo tour Tutti i sogni ancora in volo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Renato Carosone - La pansè

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Massimo Ranieri a Taranto il 27 luglio: unica data pugliese all’Orfeo Summer Festival 2026L’evento rientra nel cartellone estivo organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con Ultrasuoni Music Fest e il Comune di Taranto. Le prevendite sono già aperte sui circuiti ufficiali e online. giornaledipuglia.com