Tarantini Time Quotidiano Sarà Massimo Ranieri uno dei protagonisti dell’edizione 2026 dell’Orfeo Summer Festival, la rassegna estiva organizzata dal Teatro Orfeo in collaborazione con Ultrasuoni Music Fest e il Comune di Taranto. L’artista arriverà in città il prossimo 27 luglio per l’unica data pugliese del suo tour “Tutti i sogni ancora in volo. e continuano a volare”, in programma alla Rotonda del Lungomare. Uno spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che prosegue il percorso artistico iniziato con “Sogno e son desto”, produzione che negli anni ha superato le 800 repliche nei teatri italiani. Ideato e scritto da Edoardo Falcone e dallo stesso Massimo Ranieri, lo show alternerà grandi successi del repertorio dell’artista, racconti personali, momenti teatrali e nuovi brani. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massimo Ranieri a Taranto: unica data pugliese il 27 luglio alla Rotonda del Lungomare

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