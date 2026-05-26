Massimo Ranieri a Taranto | unica data pugliese il 27 luglio alla Rotonda del Lungomare
Il cantante Massimo Ranieri si esibirà il 27 luglio alla Rotonda del Lungomare di Taranto, rappresentando l’unica data pugliese del suo tour. L’evento fa parte dell’edizione 2026 dell’Orfeo Summer Festival, organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con Ultrasuoni Music Fest e il Comune di Taranto. La serata è prevista come parte della programmazione estiva della manifestazione.
Tarantini Time Quotidiano Sarà Massimo Ranieri uno dei protagonisti dell’edizione 2026 dell’Orfeo Summer Festival, la rassegna estiva organizzata dal Teatro Orfeo in collaborazione con Ultrasuoni Music Fest e il Comune di Taranto. L’artista arriverà in città il prossimo 27 luglio per l’unica data pugliese del suo tour “Tutti i sogni ancora in volo. e continuano a volare”, in programma alla Rotonda del Lungomare. Uno spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che prosegue il percorso artistico iniziato con “Sogno e son desto”, produzione che negli anni ha superato le 800 repliche nei teatri italiani. Ideato e scritto da Edoardo Falcone e dallo stesso Massimo Ranieri, lo show alternerà grandi successi del repertorio dell’artista, racconti personali, momenti teatrali e nuovi brani. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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