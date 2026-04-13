Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, lo strepitososhow liveideato e scritto daMassimo RanieriedEdoardo Falcone, sarà alTeatro Sistinadal16al19 aprile. Dopo più di 800 repliche dello spettacoloSogno e sono desto,Massimo Ranieriè alle prese con un’altra straordinaria e meravigliosa avventura tra canto, brani celebri, recitazione, divertenti sketch, racconti inediti e di vita privata.Tutti i sogni ancora in volocelebra i più grandi successi di una delle più complete e versatili figure dello spettacolo italiano. Sul palco del SistinaMassimo Ranierisarà al100% della sua performance. Con una incredibile energia offrirà al pubblico il meglio del suo repertorio più acclamato ed amato nei lunghi tour.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Massimo Ranieri al Teatro Sistina dal 16 aprile

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Massimo Ranieri al Sistina con “Tutti i sogni ancora in volo”foto di Marinetta SaglioROMA – Massimo Ranieri torna al Teatro Sistina con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, un viaggio che prosegue il...

’Tutti i sogni ancora in volo’: Massimo Ranieri in scena al Sistina di Roma - RTL 102.5