Massimo Cacciari | I professori sono sottopagati e non hanno autonomia persino in URSS ce ne era di più Troppa burocrazia niente tempo per studiare

I professori lamentano salari bassi e mancanza di autonomia, secondo quanto affermato da Massimo Cacciari. L'ex sindaco evidenzia che la burocrazia rallenta il lavoro degli insegnanti, lasciando poco tempo per la preparazione delle lezioni. Cacciari sottolinea che anche in passato, come nell'URSS, gli insegnanti avevano condizioni migliori. La denuncia si concentra sulla situazione attuale del sistema scolastico, con un forte appello a rivedere le modalità di gestione.

Massimo Cacciari non usa mezze misure quando parla di scuola. Lo Stato, dice, si trova davanti a un paradosso senza uscita: se non interviene nella formazione, muore; se però vi mette mano, lo fa per preservare se stesso, trasformando l’istruzione in un apparato conservativo, incapace di sguardo critico. La via d’uscita, per il filosofo, esiste ed è il finanziamento pubblico senza ingerenze: “Lo Stato deve finanziare la scuola ma lasciarle l’autonomia”. Un’autonomia che oggi, nella pratica, i professori non hanno mai. “I metodi vengono dettati dalle commissioni ministeriali – denuncia Cacciari a La Repubblica – una follia. Persino nella scuola dell’U c’era più autonomia di quanto ce ne sia qui”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Cacciari: La scuola va lasciata ai professori, senza soffocarli con follie burocratiche e genitori

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