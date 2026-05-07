Sempre più minicar sulle strade | in Umbria ce ne sono quasi ottomila

In Umbria, il numero di minicar in circolazione è arrivato a quasi ottomila unità, un dato che riflette l’aumento di veicoli di piccole dimensioni tra i giovani. Negli ultimi anni, queste vetture a quattro ruote sono diventate molto popolari tra i ragazzi di 14 anni, sostituendo in parte scooter e motorini. La crescita di questa tipologia di veicoli si è registrata in modo evidente nel territorio regionale.

Perugia, 7 maggio 2026 – Una volta c’era il motorino, poi è arrivato lo scooter e adesso a prendere il sopravvento tra i 14enni sono le cosiddette “macchinette”, i quadricicli che spopolano ormai anche nella nostra regione. Le minicar, balzate al centro della cronaca in questi ultimi giorni – sia per il grave fatto accaduto a Foligno sia per l’invasione che ormai nei fine settimana si registra in centro storico a Perugia – anche in Umbria sono sempre più protagoniste. https:www.lanazione.itumbriacronacacade-tetto-minicar-vm2v0f34 Secondo l’elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, lo scorso anno nel Cuore Verde ne sono state immatricolate ben 676.🔗 Leggi su Lanazione.it

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