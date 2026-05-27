Marta Merli e Gabriele Veneziani premiati da Inner Wheel Club e Rotary Club Farnese

Notizia in breve

La Sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ospitato la consegna di due premi di studio. Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese hanno assegnato i riconoscimenti a due studenti meritevoli dell’ateneo. La cerimonia si è svolta in presenza dei rappresentanti dei due club e dei beneficiari dei premi. Entrambi i premi sono destinati a studenti iscritti all’università di Piacenza.