Marta Merli e Gabriele Veneziani premiati da Inner Wheel Club e Rotary Club Farnese

Da ilpiacenza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ospitato la consegna di due premi di studio. Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese hanno assegnato i riconoscimenti a due studenti meritevoli dell’ateneo. La cerimonia si è svolta in presenza dei rappresentanti dei due club e dei beneficiari dei premi. Entrambi i premi sono destinati a studenti iscritti all’università di Piacenza.

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La Sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ospitato la consegna dei due premi di studio che anche quest’anno Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese hanno destinato ad altrettanti studenti meritevoli dell’ateneo piacentino.Marta Merli e Gabriele Veneziani hanno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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