Marta Merli e Gabriele Veneziani premiati da Inner Wheel Club e Rotary Club Farnese
La Sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ospitato la consegna di due premi di studio. Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese hanno assegnato i riconoscimenti a due studenti meritevoli dell’ateneo. La cerimonia si è svolta in presenza dei rappresentanti dei due club e dei beneficiari dei premi. Entrambi i premi sono destinati a studenti iscritti all’università di Piacenza.
La Sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ospitato la consegna dei due premi di studio che anche quest’anno Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese hanno destinato ad altrettanti studenti meritevoli dell’ateneo piacentino.Marta Merli e Gabriele Veneziani hanno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Si parla di: Merito e futuro: due borse di studio alla Cattolica; Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese a fianco degli studenti della Cattolica.