Duecento giovani ciclisti gareggeranno domani sui viali a mare di Marina di Carrara nella seconda edizione della Coppa “Stabilimenti balneari”. La competizione, organizzata dal Velo Club Carrara, prevede la disputa di una corsa su un circuito cittadino. I partecipanti sono tutti under 15 e si sfideranno per aggiudicarsi i trofei “Ginesi-Merli”. La manifestazione si svolge in un contesto di strada chiusa al traffico.

Tutto pronto per seconda edizione della Coppa “Stabilimenti balneari di Marina di Carrara“ che si corre domani sul circuito dei viali a mare. Una corsa ciclistica organizzata dal Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella“ del presidente Giorgio Zanobini, riservata alle categorie Giovanissimi, dai 7 ai 12 anni. La corsa è valida per il 15° trofeo “ Gianfranco Ginesi “ e per il terzo trofeo “ Lucio Claudio Merli “, due figure che hanno dato tanto al ciclismo locale. Le gare dei giovanissimi ciclisti si svolgeranno dalle 9.30 (chiusura strade ore 8.30) alle 12.30 su un percorso che interessa largo Giuseppe Taliercio e i viali Amerigo Vespucci e Cristoforo Colombo, un anello di circa 800 metri che verrà ripetuto più volte, a seconda della categoria di appartenenza dei corridori in gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo Duecento Giovanissimi in gara. Il Velo Club Carrara mette in palio i trofei “Ginesi-Merli“

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