Marta Bassino ha annunciato che si allenerà sugli sci durante l’estate, segnando un passo avanti nel suo recupero dopo il grave infortunio che l’ha tenuta lontana dalla stagione olimpica di Milano Cortina 2026. La sciatrice sta gradualmente tornando in forma, dopo un lungo periodo di riabilitazione. Nessuna data ufficiale di rientro, ma l’atleta ha confermato il suo impegno a riprendere gli allenamenti in vista di future competizioni.

Prosegue passo dopo passo il lungo recupero di Marta Bassino dal grave infortunio che le ha impedito di prendere parte alla stagione olimpica di Milano Cortina 2026. La sciatrice azzurra, in seguito ad una caduta durante un allenamento in Val Senales, aveva riportato la frattura del piatto tibiale sinistro, oltre ad una lesione del legamento collaterale e del menisco della gamba sinistra. Come si legge nel comunicato ufficiale della FISI, la trentenne di Borgo San Dalmazzo si è “ operata presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano per la rimozione della placca attraverso artroscopia che le era stata applicata lo scorso 22 ottobre dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marta Bassino vede la luce in fondo al tunnel: “In estate mi allenerò sugli sci”

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