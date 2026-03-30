Il 30 marzo 2026, una sciatrice italiana è tornata sugli sci a Limone Piemonte, dopo circa cinque mesi dall’infortunio subito. La giornata si è svolta tra neve compatta e condizioni di fine stagione. La ripresa si è concretizzata in un gesto di riabilitazione e ritorno alle competizioni, segnando un momento di svolta per l’atleta.

Il 30 marzo 2026 segna una data che sa di nuovo inizio per Marta Bassino. Sulle piste di Limone Piemonte, tra neve ancora compatta e aria di fine stagione, la sciatrice cuneese è tornata sugli sci dopo mesi di attesa, fatica e silenziosa determinazione. Sono passati poco più di cinque mesi da quel 22 ottobre 2025, quando, durante un allenamento di slalom gigante in Val Senales, una caduta improvvisa aveva interrotto bruscamente la sua corsa, in una stagione importante coincidente con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La diagnosi fu severa: frattura del piatto tibiale della gamba sinistra, un infortunio complesso che avrebbe richiesto tempo, pazienza e una grande forza mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marta Bassino torna sugli sci, a cinque mesi dal suo infortunio: un nuovo inizio per l’azzurra

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