Dopo più di cinque mesi dall’infortunio subito il 22 ottobre, Marta Bassino si è rimessa sugli sci oggi, 30 marzo, sulla pista di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. La campionessa ha ripreso l’attività a scopo riabilitativo, tornando ad allenarsi sulla neve.

A distanza di oltre 5 mesi dall’infortunio rimediato lo scorso 22 ottobre, Marta Bassino è tornata oggi, 30 marzo, a sciare a scopo riabilitativo sulla pista di casa a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. In compagnia del direttore tecnico Gianluca Rulfi e dell’allenatore Thierry Marguerettaz, la 30enne campionessa di Borgo San Dalmazzo ha effettuato alcuni giri in campo libero e continuerà anche nella giornata di domani, martedì 31 marzo. La portacolori del Centro Sportivo Esercito si procurò la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra durante un allenamento in Val Senales alla vigilia dell’esordio stagionale a Soelden, con. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marta Bassino torna oggi sugli sci a oltre 5 mesi dall’infortunio

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