marracash vince al box office

King Marracash il documentario dedicato a Marracash e diretto da Pippo Mezzapesa, è stato il film più visto al box office italiano il lunedì 25 maggio. Secondo i dati diffusi dalla produzione, il film ha registrato oltre 22 mila presenze nel primo giorno di programmazione, risultato che lo colloca come miglior esordio per un docufilm musicale dal 2024. Inizialmente previsto in sala per tre giorni, il documentario prolungherà la programmazione con nuove proiezioni a partire da giovedì 28 maggio. Il film segue per un anno la vita privata e professionale dell’artista, alternando momenti legati alla musica, ai collaboratori e alla preparazione del concerto allo stadio San Siro a scene più intime della quotidianità. 🔗 Leggi su Panorama.it

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