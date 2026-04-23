Michael ottima partenza al box office

Il film biografico su Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua, ha registrato un'ottima apertura al botteghino. Nel primo giorno di programmazione, il film ha incassato un importo di 1 milione di euro. La pellicola ha attirato un pubblico numeroso nelle sale, con recensioni generalmente positive. La distribuzione è iniziata oggi nelle sale italiane, segnando un debutto di rilievo per questa produzione.

Roma, 23 apr. (AdnkronosCinematografo.it) - Ottima partenza per Michael, il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua: al primo giorno di programmazione il film ha incassato 1.099.269 euro con 2.295 euro di media copia. Risultato migliore di Bohemian Rhapsody (anche quello prodotto da Graham King), che nel novembre 2018 aveva aperto con circa 825mila euro per poi incassare poco più di 29 milioni complessivi. Lo scarto con gli altri titoli presenti in top ten è gigantesco: Lee Cronin – La mummia è in seconda posizione con 72.335 euro e 947.762 euro complessivi, seguito da The Drama, terzo, con 66.905 euro ma l'ottimo totale di 4.696.880 euro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Michael, ottima partenza al box office Notizie correlate Box Office USA: Jumpers – Un salto tra gli animali della Pixar segna un debutto promettente. Partenza in sordina per La Sposa!Il fine settimana al cinema negli USA si apre con segnali incoraggianti per la Pixar. ‘Cime Tempestose’ sbanca al box office: incassi da recordCime tempestose (Wuthering Heights) firma un debutto che si impone immediatamente come il vero motore del box office italiano di giovedì 12 febbraio. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Partenza da star per Michael: subito in vetta al box office; Michael parte forte con 1,1 milioni di euro – Il box office di mercoledì 22 aprile. Michael, ottima partenza al botteghino italiano: i numeri del primo giornoMichael, biopic di Michael Jackson interpretato da suo nipote Jaafar Jackson, ha visto un notevole primo giorno al botteghino italiano, dati Cinetel alla mano. Osserviamoli. msn.com