Il documentario dedicato a Marracash ha aperto al primo posto nel box office italiano lunedì 25 maggio, con oltre 22 mila biglietti venduti. La pellicola, diretta da Pippo Mezzapesa, ha registrato un grande riscontro di pubblico alla sua prima giornata nelle sale. La produzione ha attirato un numero significativo di spettatori, segnando un debutto molto positivo per il film.

King Marracash parte fortissimo e trasforma il suo arrivo al cinema in un piccolo caso. Il docufilm dedicato a Marracash, diretto da Pippo Mezzapesa, ha debuttato al primo posto del box office italiano nella giornata di lunedì 25 maggio, raccogliendo oltre 22 mila presenze in sala. Un risultato che racconta molto più di un semplice successo cinematografico: conferma quanto il pubblico continui a seguire Fabio Rizzo (vero nome del rapper siciliano) anche fuori dal palco, dalle piattaforme musicali e dai grandi live. Il titolo, pensato inizialmente come evento speciale di tre giorni, proseguirà il suo percorso al cinema con nuove repliche e ulteriori programmazioni a partire da giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - King Marracash, fenomeno del box office: debutto con 22 milioni di spettatori

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