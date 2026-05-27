Marracash il docufilm in vetta al box office | l' insonnia Elodie la periferia e la musica che lo ha salvato

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il docufilm “King Marracash” è rimasto in testa al box office per tre giorni consecutivi. Il film, prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney Plus, è stato distribuito nelle sale dal 25 al 27 maggio. La pellicola si concentra sulla vita del rapper e rapper, affrontando temi come l’insonnia, la periferia e la musica che lo ha accompagnato. È il primo film italiano a prevalere sul cinema internazionale in questo periodo.

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Il cinema internazionale cede il passo agli italiani: il docufilm “King Marracash”, prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney Plus nelle sale cinematografiche dal 25 al 27 maggio, è in vetta al box office da tre giorni. Per una volta non sono le classifiche musicali a vedere Marracash all’apice bensì un documentario, che racconta la vita privata e artistica dall’artista da un punto di vista personale e inedito. Il film, firmato dal regista Pippo Mezzapesa,vede la partecipazione straordinaria di amici e colleghi del rapper –come Deleterio, Elodie, Guè, Jacopo Pesce, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati – le cui voci si mescolano al racconto in prima persona fatto da Marra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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