Il conduttore televisivo e tifoso dell'Inter ha commentato la vicenda relativa a un episodio di simulazione da parte di Bastoni durante una partita. Ha definito la scena come una cosa ordinaria e ha affermato che le polemiche sono nate a causa dell'attenzione mediatica. Ha anche dichiarato l'importanza di qualificarsi ai Mondiali con la nazionale italiana, aggiungendo un commento finale sulla situazione.

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© Calcionews24.com - Bonolis punge: «La simulazione di Bastoni? Una cosa ordinaria, polemiche nate per il livello mediatico. Dobbiamo assolutamente andare ai Mondiali con l’Italia, altrimenti…»

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