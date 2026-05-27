Il presidente dell’Inter ha spiegato che, prima della separazione, c’era ancora qualche speranza che l’allenatore potesse restare. Ha confermato che alla fine la decisione di lasciare il club è stata presa e comunicata. L’allenatore, attualmente alla guida di un club in Arabia Saudita, ha lasciato il suo ruolo in modo ufficiale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o motivazioni specifiche che hanno portato alla separazione.

di Alberto Petrosilli Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta racconta i retroscena della separazione col tecnico piacentino oggi alla guida dell’Al Hilal. Giuseppe Marotta torna a parlare dell’addio di Simone Inzaghi allInter e lo fa chiarendo i tempi e le modalità della separazione. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il presidente nerazzurro ha spiegato perché il club abbia scelto di attendere anche dopo la finale prima di definire il futuro dell’allenatore. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Lunedì fu sancita la risoluzione consensuale. Non potevamo intervenire prima, c’erano di mezzo tanti traguardi e generalmente è sempre meglio aspettare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta rivela tutto sull’addio di Inzaghi: «C’era l’alone di speranza che potesse rimanere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “I ‘varisti’ aggiunti hanno acclarato che era rigore. Mi limito a ciò”: Marotta sull’episodio in Fiorentina-Inter

La regina Elisabetta, che «si rifiutava di rispondere alle telefonate del principe Harry se non c'era un testimone che potesse registrare quanto detto»Secondo un nuovo libro, si racconta che la regina Elisabetta si rifiutava di rispondere alle telefonate del principe Harry se non c’era un testimone...

Argomenti più discussi: Milan, Allegri risponde a Marotta e va a ruota libera su Galliani e Leao. La rivelazione sul suo futuro; Inter, ecco i 6 nomi (uno a sorpresa) seguiti sul mercato.

Milan, Allegri risponde a Marotta e va a ruota libera su Galliani e Leao. La rivelazione sul suo futuroIl tecnico rossonero Allegri fiducioso sulla decisiva partita contro il Cagliari nonostante la media disastrosa del 2026: serve vincere per essere sicuri della Champions ... sport.virgilio.it

Inter, Marotta da Fedez rivela il vero motivo dell’addio alla JuventusGiuseppe Marotta è senza dubbio uno dei migliori dirigenti del calcio italiano. A 66 anni il manager di Varese ha fatto una carriera straordinaria, partita dal basso e dal settore giovanile della ... sport.virgilio.it