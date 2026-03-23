“Oggi siamo davanti ad uno scenario, una pletora di esperti tecnici di Var e il fatto che tutti mi fate la domanda e soprattutto quello che ho potuto leggere stamattina è che tanti opinionisti, tanti diciamo varisti aggiunti hanno acclarato che era calcio di rigore”. Senza troppi giri di parole il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sull’episodio da calcio di rigore nel corso della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina nel match terminato 1-1 e giocato domenica sera. L’episodio in questione è relativo a un fallo di mano di Pongracic nel primo tempo, su un cross dalla destra. Un episodio che non è stato nemmeno preso in considerazione dal var, senza alcun check e senza replay. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I ‘varisti’ aggiunti hanno acclarato che era rigore. Mi limito a ciò”: Marotta sull’episodio in Fiorentina-Inter

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