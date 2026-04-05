Secondo un nuovo libro, si racconta che la regina Elisabetta si rifiutava di rispondere alle telefonate del principe Harry se non c’era un testimone presente in grado di registrare ciò che veniva detto. La sovrana, dopo le recenti dichiarazioni pubbliche di Harry contro la royal family, avrebbe perso fiducia nel nipote, secondo quanto riportato nel testo. La notizia si aggiunge alle tensioni tra i membri della famiglia reale.

Il biografo reale, nel nuovo libro, svela un altro episodio che testimonia la diffidenza della regina nei confronti di Harry e di sua moglie Meghan Markle. Nel giugno 2022, durante le celebrazioni del Giubileo di Platino, The Queen si rifiutò di incontrare i due in privato quando le presentarono per la prima volta a Windsor la nipotina Lilibet Diana. La sovrana, scrive Vickers, «pretese che la visita dei Sussex avvenisse in presenza della sua dama di compagnia». In più, prima dell'incontro, Elizabeth aveva dato ordini precisi: nessun fotografo sarebbe stato ammesso. «È una faccenda di famiglia e deve restare in famiglia», disse Sua Maestà a Harry e Meghan Markle, che invece avrebbero voluto immortalare il momento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Elisabetta, che «si rifiutava di rispondere alle telefonate del principe Harry se non c'era un testimone che potesse registrare quanto detto»

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