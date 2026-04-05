Marotta difende Bastoni in TV prima di Inter-Roma | Vergognoso il linciaggio che subisce

Il presidente di una squadra di calcio ha espresso commenti pubblici a sostegno di un difensore, criticando le reazioni della stampa e dei tifosi. In occasione di un match di campionato, ha definito ingiuste le accuse rivolte al giocatore, che si trovava sotto scrutinio per due episodi specifici: un’espulsione durante una partita di club e un cartellino rosso in nazionale. La discussione si è svolta prima dell'incontro tra le due squadre.

Il presidente nerazzurro ha fatto da scudo alle critiche durissime rivolte al difensore, prima nel mirino per l'espulsione di Kalulu e oggi per il rosso preso in Nazionale contro la Bosnia. "Alessandro è un patrimonio dell'Inter e dell'Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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