Marotta blinda Bastoni | Vergognoso il linciaggio contro di lui

In vista della partita tra Inter e Roma, Giuseppe Marotta ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere Alessandro Bastoni dalle recenti critiche ricevute. Il dirigente ha definito “vergognoso” il comportamento di chi ha attaccato il difensore, sottolineando la necessità di proteggere i giocatori da attacchi ingiustificati. La sua dichiarazione arriva in un momento di forte tensione intorno all’atleta, che sta ricevendo numerosi commenti negativi sui social e sui media.

Giuseppe Marotta prende posizione e lo fa pubblicamente, poco prima di Inter-Roma, scegliendo di difendere con fermezza Alessandro Bastoni dalle critiche che lo stanno travolgendo negli ultimi giorni. Il presidente nerazzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato di un clima diventato ormai eccessivo nei confronti del difensore, finito al centro delle polemiche dopo il rosso rimediato con la Nazionale nella sfida contro la Bosnia e già bersaglio di contestazioni per il precedente episodio legato a Kalulu. Parole nette, quelle del dirigente interista, che ha deciso di fare da scudo a uno dei giocatori simbolo della rosa, respingendo la lettura di chi ha concentrato su di lui colpe e responsabilità troppo pesanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Marotta blinda Bastoni: “Vergognoso il linciaggio contro di lui” Marotta difende Bastoni in TV prima di Inter-Roma: “Vergognoso il linciaggio che subisce”Il presidente nerazzurro ha fatto da scudo alle critiche durissime rivolte al difensore, prima nel mirino per l'espulsione di Kalulu e oggi per il... Leggi anche: Marotta polemico: “Vergognoso il linciaggio a cui è stato esposto Bastoni. Ha sbagliato, ma in Italia diventano tutti psicologi” Marotta blinda Bastoni: Vergognoso il linciaggio contro di luiGiuseppe Marotta prende posizione e lo fa pubblicamente, poco prima di Inter-Roma, scegliendo di difendere con fermezza Alessandro Bastoni dalle critiche che ... thesocialpost.it Inter, Marotta: Vergognoso che Bastoni sia esposto a questo linciaggioBeppe Marotta ha difeso Alessandro Bastoni che è stato autore di una prova disastrosa nella gara contro la Bosnia. areanapoli.it