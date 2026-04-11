Contro il 41 bis Cospito libero Se viviamo è per far saltare la testa dei re | le minacce degli anarchici

Il mondo anarchico sta rialzando la testa, tornando protagonista come non succedeva da anni. Recentemente, alcune frasi minacciose sono state pubblicate online, dichiarando che chi vive è per

Il mondo anarchico sta rialzando la testa, tornando protagonista come non lo era da anni. E, infatti, oggi pomeriggio diversi esponenti del movimenti si sono dati appuntamento in via Arenula a Roma, a pochi metri dal ministero della Giustizia, per partecipare a un'assemblea pubblica di protesta contro la possibile proroga del carcere duro per l' anarchico Alfredo Cospito, detenuto al regime di 41 bis. La data della possibile conferma del carcere duro, infatti, è a breve: il 4 maggio scade la misura per l'uomo condannato per aver gambizzato nel 2012 l'ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Contro il 41 bis, Cospito libero. Se viviamo è per far saltare la testa dei re": le minacce degli anarchici Leggi anche: "Contro il 42 bis, Cospito libero. Se viviamo è per far saltare la testa dei re": le minacce degli anarchici Cospito: il 41-bis scade, l’anarchico torna libero?Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967 ma radicato nella realtà torinese di San Salvario, rappresenta da anni un punto di riferimento per...