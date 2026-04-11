Contro il 42 bis Cospito libero Se viviamo è per far saltare la testa dei re | le minacce degli anarchici

Un messaggio diffuso da gruppi anarchici afferma che la detenzione in regime di 41 bis equivale a tortura e invita a sostenere la libertà di Alfredo Cospito. Le dichiarazioni contengono anche frasi che fanno riferimento a un obiettivo di sovvertimento dello Stato. Le affermazioni sono state diffuse attraverso volantini e comunicati pubblici. La questione del regime carcerario speciale e le sue implicazioni sono al centro dell’attenzione pubblica e politica.

"Contro il 42 bis, lo Stato tortura. Alfredo libero" e "Se viviamo è per far saltare la testa dei re. Con Sara e Sandro". Sono questi alcuni degli slogan sugli striscioni esposti oggi pomeriggio in via Arenula a Roma, a pochi metri dal ministero della Giustizia, durante un'assemblea pubblica a cui ha partecipato un gruppo di persone, protestando contro la possibile proroga del carcere duro per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al regime di 41 bis. I manifestanti hanno dato appuntamento per la manifestazione che si svolgerà nella capitale il prossimo 18 aprile, sempre di solidarietà per Cospito. Tra gli striscioni, anche i riferimenti agli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti morti lo scorso 19 marzo mentre stavano fabbricando un ordigno in un casale nel Parco degli Acquedotti a Roma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Contro il 42 bis, Cospito libero. Se viviamo è per far saltare la testa dei re": le minacce degli anarchici Cospito: il 41-bis scade, l’anarchico torna libero?Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967 ma radicato nella realtà torinese di San Salvario, rappresenta da anni un punto di riferimento per... Anarchici sul piede di guerra: "41 bis è tortura", in piazza per Cospito & Co,Il 41 bis contro gli anarchici? "Una tra le principali espressioni dell’offensiva repressiva avviata dagli ultimi governi".