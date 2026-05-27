Mario Hermoso vince il rinnovo con la Roma

Mario Hermoso ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2027. La notizia è stata diffusa sui social e sui siti ufficiali del club. Il difensore, arrivato quest’anno, continuerà a vestire la maglia giallorossa per altri due anni. La firma del rinnovo è avvenuta nelle ultime settimane e la società ha annunciato ufficialmente l’accordo. Hermoso rimarrà in squadra anche nella prossima stagione.

2026-05-26 18:38:00 Il web è in trepidazione: C’è Bellissimo Mario per tempo dentro Roma. Almeno fino al 2027. Lo annuncia la squadra giallorossa, che ha esercitato l’opzione unilaterale per prolungare il contratto dell’ex Atletico Madrid per un’altra stagione per impedirgli di partire libero. Dopo una prima stagione irregolare nel olimpico dove è arrivato con il mercato estivo già chiuso e a gennaio è dovuto andare in prestito Bayer Leverkusen, Bellissimo Mario è diventato un indiscutibile Gian Piero Gasperini in qualità di terzo difensore centrale nel settore sinistro. Un ruolo che gli calza a pennello. Tanto da essere titolare in 30 delle 35 partite disputate in questa stagione con una Roma che ha certificato il suo ritorno in campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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