Mario Ermito esulta gesticolando verso i tifosi del Napoli nella Notte dei Leoni | Minacce e insulti
Dopo la partita del cuore a Napoli, Mario Ermito ha festeggiato gesticolando verso i tifosi del Napoli. Subito sono arrivati insulti e minacce via social, a causa di un fraintendimento con i supporter azzurri. L’attore ha risposto con un gesto, ma la situazione è degenerata in commenti offensivi e minacciosi. Nessuna azione legale è stata ancora confermata, mentre la polemica continua sui social.
Insulti a Mario Ermito dopo la partita del cuore a Napoli. Il fraintendimento con i tifosi azzurri e la spiegazione social: "Nessuna provocazione, esulto come Vieri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il ministro Nordio contestato allo stadio Maradona, fischi per l’intervento alla “Notte dei Leoni”
Leggi anche: Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “In un giorno ho ricevuto 14 mail con minacce e insulti, denuncerò”