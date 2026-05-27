Mario Ermito esulta gesticolando verso i tifosi del Napoli nella Notte dei Leoni | Minacce e insulti

Notizia in breve

Dopo la partita del cuore a Napoli, Mario Ermito ha festeggiato gesticolando verso i tifosi del Napoli. Subito sono arrivati insulti e minacce via social, a causa di un fraintendimento con i supporter azzurri. L’attore ha risposto con un gesto, ma la situazione è degenerata in commenti offensivi e minacciosi. Nessuna azione legale è stata ancora confermata, mentre la polemica continua sui social.