Il ministro Nordio contestato allo stadio Maradona fischi per l'intervento alla Notte dei Leoni

Contestazione rumorosa per il ministro della Giustizia Carlo Nordio allo stadio Maradona di Napoli: mentre il Guardasigilli parlava, trasmesso sul maxischermo, dagli spalti sono partiti i fischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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