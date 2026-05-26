Il ministro Nordio contestato allo stadio Maradona fischi per l'intervento alla Notte dei Leoni

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Contestazione rumorosa per il ministro della Giustizia Carlo Nordio allo stadio Maradona di Napoli: mentre il Guardasigilli parlava, trasmesso sul maxischermo, dagli spalti sono partiti i fischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Valditara contestato all’istituto tecnico Galilei di Roma, il ministro allo studente: “Non sei democratico”Durante un evento presso un istituto tecnico di Roma, il ministro dell’istruzione è stato contestato da uno studente, che gli ha rivolto un’accusa...

Calenda contestato alla Ca’ Foscari con il gesto della P38, lui commenta: “So’ ragazzi”. Che cosa è successoDurante un evento all'università Ca' Foscari di Venezia, il politico Carlo Calenda è stato contestato e ha mostrato una pistola P38, commentando con...

Argomenti più discussi: Famiglia bosco, Anm: Preoccupati per ispezione a tribunale L'Aquila | Il caso al Csm, la; Famiglia nel bosco, incontro Pro Vita-genitori: consegnate oltre 80mila firme per il ricongiungimento con i figli.

il ministro nordio contestatoIl ministro Nordio contestato allo stadio Maradona, fischi per l’intervento alla Notte dei LeoniQuando sul maxischermo è comparso il volto di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, dagli spalti sono partiti i fischi. Parecchi, tanto da sommergere l'intervento del Guardasigilli e rendere ... fanpage.it

il ministro nordio contestatoTizzoni contesta Nordio sulla sentenza Stasi e difende la posizione dei Poggi nel caso GarlascoGarlasco, Tizzoni contesta Nordio sulla condanna definitiva di Alberto Stasi Chi: il ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’avvocato dei Poggi, Gia ... assodigitale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web