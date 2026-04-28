Scomparsa da casa la ritrovano morta in una scarpata | i carabinieri a casa di un amico Il caso di una 22enne nel Pavese

Una ragazza di 22 anni è stata trovata senza vita in un campo a Cecima, nel Pavese. La scomparsa aveva portato i carabinieri a recarsi nell’abitazione di un amico, dove si sono svolti alcuni accertamenti. Il corpo è stato rinvenuto questa sera, dopo che era sparita da casa. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso.

Il corpo senza vita di una ragazza è stato individuato oggi pomeriggio in un campo a Cecima, nel Pavese. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato la sagoma affiorare dall’erba sul fondo di una scarpata. In zona sono intervenuti i carabinieri insieme al medico legale e a un pubblico ministero della Procura di Pavia. Le prime ricostruzioni parlano di una ragazza di 22 anni residente a Voghera, ma le generalità non sono ancora state diffuse. Secondo i militari dell’Arma, il decesso potrebbe risalire a uno o due giorni prima del ritrovamento. Perquisizione a casa di un amico: nessuna pista esclusa. La giovane risultava scomparsa da casa.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Pavia, ragazza trovata morta in una scarpata. «In corso perquisizioni in casa di un amico» Ragazza trovata morta a Cecima in una scarpata di 80 metri, non si esclude l’omicidio: era scomparsa da 3 giorniIl cadavere di una ragazza è stato trovato la mattina del 28 aprile in fondo a una scarpata di 80 metri a Cecima (Pavia). Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ritrovata senza vita Renata Zanola. Era scomparsa da casa giovedì; Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio; Scomparsa a Sulmona: la sorella lancia un appello 'Aiutateci a trovarla'; Baronissi, ritrovata dopo quattro giorni la donna di 72 anni scomparsa da casa. Ragazza di 22 anni trovata morta in un campo, era scomparsa da casa da alcuni giorni: non si esclude l'omicidioIl cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata ... leggo.it Trovata morta a 22 anni in un campo, era scomparsa da casa da alcuni giorni: l'ultima volta vista con un ragazzo 23enne. Non si esclude omicidioIl cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. A lanciare ... msn.com La scomparsa di Ylenia Carrisi. Romina Power in tv: "So che è viva da qualche parte" - facebook.com facebook @CucchiRiccardo .. buonasera, ho appreso ieri della scomparsa di Nazzareno Balani, che da utente ho sentito nominare spessissimo per i lanci dei servizi #rai ...hai avuto il piacere di conoscerlo Buona serata x.com