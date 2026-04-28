Scomparsa da casa la ritrovano morta in una scarpata | i carabinieri a casa di un amico Il caso di una 22enne nel Pavese

Da open.online 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 22 anni è stata trovata senza vita in un campo a Cecima, nel Pavese. La scomparsa aveva portato i carabinieri a recarsi nell’abitazione di un amico, dove si sono svolti alcuni accertamenti. Il corpo è stato rinvenuto questa sera, dopo che era sparita da casa. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso.

Il corpo senza vita di una ragazza è stato individuato oggi pomeriggio in un campo a Cecima, nel Pavese. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato la sagoma affiorare dall’erba sul fondo di una scarpata. In zona sono intervenuti i carabinieri insieme al medico legale e a un pubblico ministero della Procura di Pavia. Le prime ricostruzioni parlano di una ragazza di 22 anni residente a Voghera, ma le generalità non sono ancora state diffuse. Secondo i militari dell’Arma, il decesso potrebbe risalire a uno o due giorni prima del ritrovamento. Perquisizione a casa di un amico: nessuna pista esclusa. La giovane risultava scomparsa da casa.🔗 Leggi su Open.online

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