alpinista muore a 37 anni travolto da una frana

Un alpinista di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una frana a Valbondione, nel bargamasco. Nella stessa giornata, nel trapanese, un altro alpinista è rimasto ferito durante un incidente. L’episodio si è verificato questa mattina e al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia è stata riportata da fonti locali.

Si è spento a 37 anni un alpinista a causa di un incidente avvenuto a Valbondione, nel bargamasco. Nella stessa mattinata nel trapanese un un altro è rimasto ferito Tragedia in provincia di Bergamo a Valbondione dove unalpinistadi 37enne è morto a causa di una frana. Si trovava con due persone che sono rimaste illese. Sempre questa mattina è successo un episodio simile ma al sud, nelle montagne del trapanese, dove un alpinista polacco è rimasto ferito ad una caviglia ed è intervenuto il Soccorso alpino, per fortuna nulla di grave. A Valbondione, in provincia di Bergamo, un uomo di 37 anni si trovava a fare una scalata quando è stato coinvolto da una frana, mentre era insieme a due amici.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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