Minacce a Sangiuliano | la condanna di Fico e Manfredi

Due politici hanno condannato le minacce rivolte a un ministro, riportando un messaggio che recitava: “I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli”. Le dichiarazioni sono state fatte in seguito alla diffusione di un messaggio minatorio rivolto al membro del governo, che ha suscitato reazioni di condanna da parte di altri esponenti politici.

“I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli”. Sono queste le parole contenute in una mail recapitata a Gennaro Sangiuliano, ex ministro del Governo Meloni, attualmente capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania. Sangiuliano ha informato ufficialmente il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi e presentato denuncia ai carabinieri. L'esponente politico parla di “leoni da tastiera che già mi tartassano sui social, ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali". "Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, per le gravi minacce ricevute. 🔗 Leggi su Napolitoday.it La politica a bassa voce: Fico e Manfredi si contendono la nuova comunicazione in CampaniaCon l’uscita di scena di Vincenzo De Luca e l’arrivo di Roberto Fico, la comunicazione politica in Campania cambia tono. Incendio teatro Sannazaro, Fico e Manfredi: “Una ferita per tutti”Tempo di lettura: 2 minuti“Il rogo del teatro Sannazaro, avvenuto nelle prime ore del giorno nel quartiere Chiaia di Napoli, ci addolora e lascia... Argomenti più discussi: San Giuliano, la Pavoni verso il trasferimento. Scatta la protesta dentro la città: La proprietà riveda i suoi piani; Trump minaccia: lascerò la Nato, mi disgusta. Minacce di morte a Gennaro Sangiuliano: scatta l’inchiestaGennaro Sangiuliano denuncia minacce ricevute via mail. L'ex ministro si rivolge ai Carabinieri per fermare l'odio politico. stylo24.it Campania, Nappi (Lega): Solidarietà a Sangiuliano. Clima di odio insostenibileNapoli, 7 Aprile - Vicinanza e solidarietà all'amico Gennaro Sangiuliano per le minacce subite, ne conosciamo il valore e sappiamo che continuerà con la sua ... sciscianonotizie.it Cpr di corso Brunelleschi, indagato e sospeso il Direttore L'uomo era stato denunciato per avere aggredito e minacciato un ospite più di tre mesi fa. L'ipotesi di reato, per ora, sono le minacce aggravate. Ma l'inchiesta potrebbe allargarsi x.com Dalle indagini sarebbe emerso che, ubriaco, avrebbe sottoposto la donna a continue vessazioni, concretizzate in percosse, minacce di morte - anche mediante coltelli e falci - in un controllo ossessivo della sua vita - facebook.com facebook