Maria Sole Ferrieri Caputi e il voto negativo voluto dall’alto per salvare un collega l’accusa sugli arbitri finita in procura

Un caso coinvolge un arbitro che avrebbe ricevuto un voto negativo da parte di colleghi, con l’accusa di aver agito su indicazioni esterne per favorire un collega. La vicenda è finita in procura, aprendo un’indagine sulla condotta arbitrale. La questione riguarda presunti interventi dall’esterno e possibili pressioni sui giudici di gara, con l’obiettivo di influenzare le decisioni. La situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e l’autonomia delle decisioni arbitrali.

Un nuovo caso rischia di riportare gli arbitri sotto la lente della giustizia sportiva e ordinaria. Tutto nasce da un esposto, firmato dal presidente della sezione Aia dell’Aquila, Guido Alfonsi, che evidenzia come all’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi fosse stato assegnato un voto negativo per favorire le dismissioni di un altro direttore di gara, Federico Dionisi. L’esposto è finito sulla scrivania del pm Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta della procura di Milano che vede tra gli indagati anche l’ex designatore Gianluca Rocchi. L’accusa. Nel suo esposto, Alfonsi sottolinea «condotte penalmente rilevanti riguardanti le modalità delle dismissioni dai ruoli CAN dell’arbitro Federico Dionisi, che lasciano, a tacer d’altro, perplessi per le modalità con cui appaiono evidentemente pianificate». 🔗 Leggi su Open.online

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Si legge su La Repubblica di un esposto, firmato da Guido #Alfonsi, presidente della Sezione #AIA dell’Aquila: Data una valutazione negativa a Maria Sole #FerrieriCaputi in Lazio-Pisa per favorire la dismissione dell’arbitro #Dionisi, vittima di un inenarrab x.com

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