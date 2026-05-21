Spaesamento la perdita del centro | a Marigliano torna il Festival della Filosofia
A Marigliano riprende il Festival della Filosofia, con il tema “Spaesamento, la perdita del centro”. L’evento invita i partecipanti a riflettere sulle difficoltà che l’uomo contemporaneo affronta nel trovare un punto di riferimento stabile. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede incontri, dibattiti e approfondimenti su come le persone percepiscono il proprio ruolo e il senso di orientamento in un mondo in rapido cambiamento.
per interrogarsi sulle sfide dell’uomo contemporaneo. Seminari, lectio, laboratori e concertiCrisi dell’identità, solitudine, sfiducia nelle istituzioni e repentine trasformazioni sociali. In un’epoca. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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