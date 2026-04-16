Marigliano | La filosofia dell' amore protagonista a Spazio Nicotera con Blu Oltremare

Sabato 18 aprile alle 17:00, presso Spazio Nicotera a Marigliano, si terrà la presentazione del libro “Blu Oltremare”. L'evento vedrà la partecipazione dell'autore e sarà un'occasione per discutere dei temi trattati nel testo, che si concentrano sulla filosofia dell'amore. L'iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali promossi dallo spazio dedicati alla diffusione di opere letterarie e alla riflessione sui grandi temi umani.

Sabato 18 aprile, alle ore 17:00, Spazio Nicotera di Marigliano ospiterà la presentazione del libro “Blu Oltremare. Esercizi di fenomenologia dell’amore”, opera d’esordio di Antonio Porcelli pubblicata da IOD Edizioni nella collana “La bottega delle Idee”.L’evento, patrocinato dal Comune di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Marigliano, strisce blu: ora si paga con Telepass. Come funziona il nuovo servizioAttivo a Marigliano il pagamento della sosta tramite app Telepass: parcheggi senza contanti, paghi solo i minuti effettivi e gestisci tutto dallo... Blu Oltremare, l’esordio letterario di Antonio PorcelliNon un romanzo, non una raccolta poetica nel senso tradizionale del termine, ma un viaggio dentro ciò che accade quando l’ emozione prende forma...