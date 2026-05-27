Mare fuori 6 | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata

Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nel primo episodio della serata, Raffaele e Marta stanno diventando sempre più amici, tra i due c’è pure attrazione, intanto per Stella la vita in carcere si rivela difficile: è terrorizzata da questo ambiente; Marika desidera diventare una cantante più brava e con insistenza importuna Stella, infatti avendo capito che lei ha moltissimo talento le chiede di darle delle lezioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Mare Fuori 6 Anticipazioni: Il Terribile Segreto Di Simone!

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