Mare e Vitovska compie 20 anni | al castello di Duino le due giornate che omaggiano il bianco del Carso

Da triesteprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mare e Vitovska festeggiano 20 anni con due giornate al castello di Duino dedicate al vino bianco del Carso. La Vitovska, varietà antica e resistente alle condizioni del territorio, era stata a lungo poco conosciuta e poco raccontata, rimanendo ai margini del settore vitivinicolo. La celebrazione mira a valorizzare questa tradizione vinicola e il patrimonio culturale legato alla regione.

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C’è stato un tempo in cui la Vitovska era quasi un segreto. Una varietà antica, resistente alla bora e alla pietra, rimasta a lungo ai margini: poco conosciuta, poco raccontata, quasi dimenticata. Prima di diventare la “regina del Carso”, prima di essere servita nei calici di degustatori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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