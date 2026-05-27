Mare e Vitovska compie 20 anni | al castello di Duino le due giornate che omaggiano il bianco del Carso

Notizia in breve

Mare e Vitovska festeggiano 20 anni con due giornate al castello di Duino dedicate al vino bianco del Carso. La Vitovska, varietà antica e resistente alle condizioni del territorio, era stata a lungo poco conosciuta e poco raccontata, rimanendo ai margini del settore vitivinicolo. La celebrazione mira a valorizzare questa tradizione vinicola e il patrimonio culturale legato alla regione.