A Duino, il castello ha ospitato una cerimonia per festeggiare i vent’anni di attività del Lions Club locale. Durante l’evento sono stati presentati i risultati raggiunti nel tempo e le iniziative realizzate, con particolare attenzione alle somme raccolte nel corso degli anni. Si è anche parlato delle difficoltà affrontate dal club, che ha resistito nonostante il numero iniziale di soli 13 soci.

? Cosa scoprirai Quanto hanno raccolto concretamente i Lions in questi vent'anni di attività?. Come ha fatto il club a non chiudere quando aveva solo 13 soci?. Chi sono i fondatori che hanno reso possibile questo progetto sociale?. Perché il sindaco Gabrovec ha parlato di una sala troppo piccola?.? In Breve Oltre 1.500.000 euro raccolti in vent'anni per sanità, cultura e giovani.. Dario Diviacchi e Massimo Romita hanno guidato la celebrazione al Castello di Duino.. Paolo Fragiacomo e Giorgio Ret hanno fondato il gruppo vent'anni fa.. Il sindaco Igor Gabrovec ha lodato l'impatto sociale del club sul territorio.. Il Castello di Duino ha ospitato mercoledì sera la celebrazione per il ventesimo anniversario del Lions Club Duino Aurisina, segnando due decenni di interventi sociali nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duino, il Castello celebra i 20 anni di impegno del Lions Club

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