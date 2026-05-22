Il provolone del Monaco compie 20 anni e fa festa per 3 giorni - tutte le info

Il Provolone del Monaco celebra i suoi primi 20 anni di attività con una festa di tre giorni, organizzata dal Consorzio per la tutela del formaggio. L’evento si svolge durante un intero fine settimana e coinvolge produttori, appassionati e visitatori. La manifestazione include degustazioni, iniziative culturali e attività legate alla tradizione casearia locale. La celebrazione rappresenta anche un’occasione per mettere in luce l’importanza della tutela e della qualità del prodotto.

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