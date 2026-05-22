Il provolone del Monaco compie 20 anni e fa festa per 3 giorni - tutte le info
Il Provolone del Monaco celebra i suoi primi 20 anni di attività con una festa di tre giorni, organizzata dal Consorzio per la tutela del formaggio. L’evento si svolge durante un intero fine settimana e coinvolge produttori, appassionati e visitatori. La manifestazione include degustazioni, iniziative culturali e attività legate alla tradizione casearia locale. La celebrazione rappresenta anche un’occasione per mettere in luce l’importanza della tutela e della qualità del prodotto.
Intero weekend di festa per i primi 20 anni di attività del Consorzio per la tutela del Provolone del Monaco D.O.P. con tre giornate dedicate alla cultura del territorio, alla memoria della tradizione casearia della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari e al valore di un prodotto che, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
4KG di Pura Magia: Come Nasce il Provolone del Monaco D.O.P.
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